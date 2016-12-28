جدة كولومبية ترفض انضمام حفيدها الجديد للعائلة

تواصل – وكالات:

رفضت جدة في كولومبيا انضمام حفيدها الجديد لعائلتها لاعتقادها أنه أقبح من أن يكون من نسل العائلة، وعادت إلى العيادة التي ولد فيها بمدينة سانتا مارتا لإعادته، ظنا منها أنه تم استبدال حفيدها بمولود آخر.

وقال موقع “دايلي مايل” البريطاني: إن المرأة عادت إلى العيادة مع ابنتها وحفيدها لتتهم طاقم الممرضين باستبداله بطفل قبيح، لكن الطاقم أكد لها أنه حفيدها الحقيقي، إذ لم يولد أي صبي سواه في ذلك اليوم.

من جانبه، قال وزير الصحة في مجلس مدينة سانتا مارتا كارلوس بالاريس: “كانت الجدة غاضبة، ولم تتقبل حفيدها كفرد جديد في العائلة، لذا قررت إرجاعه”.

وأضاف بالاريس: “تحصل هذه المواقف عادة بسبب الجينات، علينا تقبلها”، مؤكداً أنها رضيت بحفيدها وعادت إلى منزلها.

وأوضح الناطق باسم مجلس المدينة شادان روسادا، أن المرأة كانت تخضع لعلاج نفسي، داعياً الناس لعدم التسرّع في الحكم على تصرفها.