بالفيديو.. طيار محترف يهبط بطائرة انفجر محركها وينقذ 100 راكب

تواصل ـ وكالات:

تحوّل طيار روسي إلى بطل على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل مهارته في الهبوط بطائرته وسط ظروف عصيبة بعد تعرضها لعطل فني تسبب في انفجار أحد محركاتها.

وتمكّن الطيار من الهبوط بسلام على مدرج ثلجي وإنقاذ أرواح جميع الركاب، بعد انفجار أحد محركات الطائرة أثناء تحليقها في الجو.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في بلدة ميرني الشمالية، الطائرة وهي تقترب من المدرج، والدخان يتصاعد من أحد محركاتها، لكن الطيار حافظ على هدوئه ورباطة جأشه، ليتمكن من الهبوط بالطائرة رغم الأحوال الجوية السيئة، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وعلى الرغم من أن الطائرة تضررت بشكل كبير، إلا أن أحداً من الركاب البالغ عددهم 100 لم يصب بأذى، مما جعل الطيار يتحول إلى بطل على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل مهارته في قيادة الطائرة في هذه الظروف العصيبة.

وكانت طائرة قد تعرضت لعطل فني بعد 30 دقيقة من إقلاعها من ميرني باتجاه مدينة نوفوسيبيريك وسط روسيا، مما أجبر الطيار ومساعديه على إلغاء الرحلة، والعودة من جديد إلى ميرني.