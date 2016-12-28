الرياض.. قائدة المتوسطتين 6 و٢٣٦ لتحفيظ القرآن تُكرّم «متميزات الحجاب»

تواصل ـ هياء الدكان:

كرّمت قائدة المدرستين المتوسطتين السادسة و236 لتحفيظ القرآن، التابعة لمكتب التعليم شمال الرياض، الطالبات المتميزات بحجابهن بعنوان “ملكة بحجابي”.

وقامت قائدة المدرسة لطيفة السدرة بتوزيع تاج الحشمة عليهن في مسيرة رائعة، إضافةً إلى الهدايا التقديرية، وشهادات الشكر.

وسلّمت السدرة، كل طالبة شكراً خاصاً لوالدتها لحسن تربيتها ولدورها في أن تكون ابنتها مميّزة في حجابها، وقدوة لها.

وقالت: إنّ كُل فتاة في كثير من الأحوال تتأثر بأمها وتقتدي بها، وأي خير وقدوة أجمل من الحجاب عنوان لكل فتاة يدل على رقيها.

وأوضحت السدرة، أنّ عدد المكرمات وصل 85 طالبة، وأنّ هذا البرنامج تعنى به قائدة المدرسة، ووكيلاتها الأستاذة سارة الحسين، والأستاذة مها العثيمين، ومسئولة المصلى الأستاذة سارة العتيبي، والإدارية تهاني الحصين.

وتمنّت أن ينتشر هذا الخير ويتميّز الجميع بإذن الله تعالى، داعية الله أن يجعل الله الجهود في ميزان حسناتهم أجمعين، وأن يوفق الوالدين للعمل المستمر لتُصبح بناتهن قدوة خير، وصلاح، وتميزّ ينفعونهم بدنياهم وفِي آخرتهم بمشيئة الله تعالى.