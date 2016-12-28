دراسة حديثة: زبد الفول السوداني يُقلّل إصابة «الرُضّع» بالحساسية

تواصل ـ وكالات:

أكدت دراسة حديثة للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، أن تناول الأطفال الرضعّ في عُمر 4 إلى 6 أشهر، لـ”زبد الفول السوداني” أو الطعام المهروس الذي يحتوي على مسحوق الفول السوداني، يقلّل خطر إصابتهم بأنواع من الحساسية.

ونصح المعهد بإدخال أطعمة تتضمّن الفول السوداني مع بلوغ الرضع عمراً يستطيعون فيه ابتلاع الأطعمة الصلبة، وذلك بالنسبة لمعظم الأطفال الذين لا يعانون من الإكزيما أو الحساسية من البيض التي تزيد احتمالات الحساسية من الفول السوداني.

وقال رئيس لجنة المواد الغذائية في الكلية الأمريكية للحساسية الطبيب ماثيو جرينهاوت: إن إدخال هذه الأطعمة لمعظم الرُضّع يمكن أن يتم في المنزل.

ونبّه ماثيو، إلى أنه يجب عدم منح أي طفل تحت سن الـ4 حبوب الفول السوداني كاملة لأنهم قد يكونون عرضة لخطر الاختناق وفقاً لـ”رويترز”.

واستندت الإرشادات الجديدة على نتائج تجارب أعلنت في فبراير 2015، والتي أظهرت أن استهلاك الفول السوداني بشكل منتظم من الطفولة المبكرة وحتى سِن الخامسة أدى إلى تراجع بنسبة 81% في الإصابة بحساسية الفول السوداني للأطفال الذين تزداد احتمالات إصابتهم بهذا النوع من الحساسية.