«ثبتها» حملة أمريكية لحماية الأطفال من مخاطر سقوط أثاث المنزل

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تبنت إحدى المؤسسات الأمريكية حملة بعنوان “ثبتها” لحماية الأطفال من مخاطر سقوط قطع الأثاث المنزلي، أثناء لعب الأطفال ولهوهم داخل المنزل.

قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “إن الفيديو واسع الانتشار الذي يظهر سقوط خزانة ملابس على طفلين صغيرين بعد صعودهما عليها، وقيام أحدهما بإنقاذ الآخر من تحتها يظهر أمراً خطيراً، وهو أن في المتوسط يموت طفل كل أسبوعين بسبب سقوط الأثاث أو التلفاز عليه”.

وذكرت الشبكة أن مثل هذه المشكلة دفعت “لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية” لإطلاق حملة بعنوان “ثبتها” توصي فيها بتثبيت أثاث كخزائن الملابس وأرفف الكتب في حائط.

واعتبرت تلك الحملة أن قطع الأثاث تمثل تهديداً للأطفال، لكن الحل يعد بسيطاً، وهو بالتأكد من تثبيتها في الحائط بأمان.

وكشفت اللجنة أن نحو 33 ألف إصابة تصل إلى قسم الطوارئ في المستشفيات سنوياً نتيجة سقوط تلفاز أو أثاث منزلي فوق الأطفال، وغالبية الإصابات في الرأس.

ووفقاً للجنة فإن حوادث سقوط الأثاث قتلت 489 شخصاً من 2000 إلى 2015م بينهم 411 طفلاً تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى 14 عاماً في الولايات المتحدة.