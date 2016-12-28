 عنكبوت يتخلّص من جلده الميت (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

عنكبوت يتخلّص من جلده الميت (فيديو)

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تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو، بثّه موقع صحيفة “ميرور” البريطانية، عنكبوت “الرتيلاء” وهو يتلوى في محاولة للتخلّص والخروج من جلده الميت لينمو بشكل أفضل وإصلاح أي ضرر.

وشهدت مقاطعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل عملية التخلّص وتغيير العنكبوت لجلده التي عادةً ما تستغرق 15 دقيقة.

ويُعد “الرتيلاء” من فصيلة العناكب كبيرة الحجم، ويتميز بشعيرات كثيفة، وبوسعه القضاء على الإنسان بمجرّد لدغة واحدة سامة.

ويُظهر الفيديو، أنّ أحدهم استطاع الاقتراب من عنكبوت “الرتيلاء” رغم خطورته لتوثيق لحظة تغيير جلده.

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