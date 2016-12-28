 بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

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بورشة تطرح رائعتها الجديدة «باناميرا Executive » بلمسات فاخرة (صور)

تواصل- وكالات:

تعتزم شركة بورشة الألمانية، طرح سيارتها الجديدة باناميرا Executive الجديدة، التي تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، غير أن الشركة لديها الكثير لإضفاء المزيد من اللمسات المتفردة على السيارة، التي تنطلق بقوة 550 حصاناً.

وكشفت بورشه عن بعض الصور المتفردة للسيارة الصالون الرياضية باللون الأحمر كارمين الخاص بالسيارة بورشه باناميرا تربو، وتضفي العناصر المطلية باللون الأسود ضمن باقة التجهيزات الفاخرة SportDesign المزيد من سمات الأناقة والتفرد.

وتتميز سيارة بورشة الفاخرة بأربعة نهايات لماسورة العادم والمطلية بالكروم، بالإضافة إلى الجنوط الكبيرة مقاس 21 بوصة، ويتم تأكيد الطابع الرياضي لسيارة بورشه على التجهيزات الخارجية من خلال ظهور علامة باناميرا تربو “Panamera turbo” على خلفية السيارة.

 

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