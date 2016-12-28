تدعمها «تعليم الرياض».. ختام مبادرة «تلاحم وتراحم» غداً

تواصل ـ الرياض:

‏تُختتم غداً الخميس، مبادرة تلاحم وتراحم في مدارس الجودة الأهلية، والتي تدعمها إدارة تعليم الرياض، برعاية وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، والتي تُعد تتويجاً لمجهود عام كامل من العطاء والبذل والتفاني.

‏وأعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات في الرياض الأستاذة نوف العتيبي، عن سعادتها وفخرها بتبني الإدارة للمبادرة وانطلاقها من منسوباتها.

ولفتت نوف، إلى أنّ تضافر جهود منسوبات إدارة النشاط وفريق العمل من المشرفات في المكاتب ورائدات النشاط في المدارس أدت إلى ظهور هذه المبادرة للنور بنتائجها المبهرة والمشرفة للجميع.

‏وشكرت الأستاذة إيمان الفريدي من إدارة النشاط في الرياض والمشرفة على المبادرة، كل من ساهم في دعم المبادرة وتحقيق رسالتها والوصول إلى هذا المستوى من العمل التطوعي المميّز.

‏في السياق، أوضحت رئيسة وحدة نشاط الطالبات بشمال الرياض والعضو التنفيذي للمبادرة الأستاذة بدرية المطيري، أن التجهيز للحفل الختامي يسير بشكل منظم وسيظهر بإذن الله في مستوى التطلعات والتوقعات المرجوة بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي تحققت العام الماضي.