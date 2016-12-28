الرياض.. 1300 مسلم جديد بـ«دعوي الروضة» خلال 3 أشهر

تواصل – خالد العبدالله:

شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة، في الرياض، خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ إسلام 1323 شخصاً من جنسيات مختلفة، منهم 604 من الرجال و719 من النساء، وأسلمت تلك الأعداد عن طريق قسم الجاليات والقسم النسائي وموقع (دين الإسلام).

من جهة أخرى وزع المكتب خلال الربع الأول العديد من المواد الدعوية والتعليمية، حيث بلغ عدد المطويات والكروت (47.000) كرت ومطوية، وبلغ عدد الكتب (74.700) كتابٍ، وبلغ عدد المواد الصوتية (151.000) سي دي، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس أكثر من 20.500 مستفيدٍ.

من جانبه أوضح الشيخ توفيق الشرهان ــ مدير المكتب ــ أن هذه الإنجازات كانت بفضل الله، ثم بدعم أهل الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، مؤكداً أن الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الدين هدف نبيل وغاية سامية يسعى كل شخص لتحقيقها.