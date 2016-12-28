أهم الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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يُقام، مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 5 ربيع الآخر 1438 هـ، عددٌ من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

“تفسير السعدي وعمدة الأحكام” درس لـ”السديس” بالمسجد الحرام

تنظم الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، مساء اليوم الدرس الأسبوعي، للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بعنوان في شرح كتاب “تفسير السعدي وعمدة الأحكام” وذلك بعد صلاة المغرب بكرسي الأئمة بالمطاف يمين النازل من باب الملك فهد.

وتأتي هذه الدروس ضمن البرنامج العلمي بالمسجد الحرام والدعوة عامة لطلاب العلم ومرتادي البيت العتيق، وحرصا من الرئاسة في نشر العلم النافع لزوار ورواد وعمار بيت الله الحرام للاستفادة من الدروس العلمية وتطبيقها والسير على نهجها والتمسك بمبادئها القويمة.

“شرح كتاب التوحيد” محاضرة للحازمي في مكة

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد، ضمن سلسلة محاضرات توعوية في مساجد وجوامع محافظة الجموم، تهدف إلى معالجة الفكر الضال ومحاربته، حيث يقيم محاضرة مساء اليوم الثلاثاء بعنوان “شرح كتاب التوحيد”، يلقيها الشيخ سامي فراج الحازمي، وذلك بعد صلاة المغرب بالجامع الكبير بمحافظة الجموم.

“شرح كتاب عمدة الفقه” محاضرة للعتيبي في مكة

كما ينظم الجامع الكبير في محافظة الجموم بمكة المكرمة، أيضاً مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “شرح كتاب عمدة الفقه” يلقيها الشيخ غازي مرشد العتيبي، وذلك بعد صلاة العشاء بمقر الجامع الكبير، وتأتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية التي درج فرع الوزارة على تنظيمها خلال العام.

“فاذكُرُوني أذكُركم” محاضرة لعائض القرني بالرياض

ينظم جامع الشيخ عبد العزيز بن باز، في حي “الدلم” بالرياض، مساء اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان “فاذكُرُوني أذكُركم” يقدمها الدكتور عائض القرني، وذلك بعد صلاة المغرب، بمقر الجامع في حي الدلم.

“تفسير القرآن” درس للطخيس بحي النظيم في الرياض

يقيم جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في حي النظيم بالرياض، مساء اليوم، الدرس العلمي بعنوان “تفسير القرآن”، يقدمه الشيخ بدر الطخيس، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الجامع في شارع البارقة بحي النظيم.

محاضرة بتعاوني بصائر في نجران

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في “بصائر” بمنطقة نجران مساء اليوم محاضرة بعنوان تأملات في قوله تعالى: “فطرة الله التي فطر الناس عليها”، يقدمها الشيخ متعب بن علي الأسمري، وذلك في جامع الإمام البخاري بحي الفيصلية، وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة العشاء، ضمن برامج المكتب الدعوية للعام الحالي.

“أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم” محاضرة بالحوية

يقيم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سلسة محاضرات علمية بعنوان “أعظم قدوة محمد صلى الله عليه وسلم”، يقدمها الشيخ بدر بن علي المقاطي، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بالحوية، وتندرج المحاضرة ضمن نشاط المركز الثقافي والمنبري لهذا العام.