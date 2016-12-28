فنلندا تصرف رواتب شهرية للعاطلين عن العمل

تواصل ـ وكالات:

بدأت فنلندا، في الأول من يناير الجاري، صرف راتب شهري أساسي لمواطنيها العاطلين عن العمل في خطوة غير مسبوقة أوروبياً.

وتأمل فنلندا من عملية صرف الراتب إلى تقليص البيروقراطية الحكومية والحد من الفقر وزيادة فرص العمل.

وقال أولى كانجاس، من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التابعة للحكومة الفنلندية “كيلا”: إن التجربة التي تمتد لعامين تشمل ألفي مواطن اُختيروا عشوائياً للحصول على إعانات البطالة.

ويحصل العاطلون على 560 يورو “587 دولاراً” شهرياً، دون الحاجة لتقديم تقارير للكيفية التي ينفقون بها المبالغ، على أن يتم استقطاع المبلغ من أي مزايا يحصلون عليها فعلياً.

ووصل معدل البطالة في فنلندا التي يقطنها 5.5 ملايين نسمة 8.1% في نوفمبر الماضي، حيث يعيش نحو 213 ألف دون وظيفة وهو رقم لم يتغيّر عن العام الماضي.