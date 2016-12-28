مدير جمعية «البر»: المملكة تولي اهتماماً بالغاً للأعمال الخيرية (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

أكدت رئيس رئيس جمعية “البر” الخيرية بساحل الجعافرة، أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للأعمال الخيرية وتعتني بهذا الجانب وفق رؤية 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح الجمعية العمومية لجمعية “البر” بحضور شيخ شمل الجعافرة، أحمد بن ناصر الأخرش، وممثل الشؤون الاجتماعية، زين سلطان.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن برامج الجمعية وأنشطتها ثم ناقش المجلس التقرير المالي للجمعية، ثم فتح المجال لمداخلات أعضاء الجمعية العمومية واستفساراتهم.

وفي ختام الجلسة استمع الجميع إلى كلمة ضافية من شيخ شمل الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش تطرق فيها إلى الدور البارز لجمعية البر وضرورة أن يقف الجميع مع العاملين في المجال الخيري والتطوعي ويدعموا جهودهم ويعززوا من أعمالهم وأنشطتهم.