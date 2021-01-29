طرق لتعقيم الكمامات ذات الاستعمال الواحد بدلاً من التخلص منها

تواصل – د ب أ:

قال باحثون بجامعة مونستر للعلوم التطبيقية في ألمانيا إنه على الرغم من أن كمامات FFP2 المتطورة مخصصة للاستخدام لمرة واحدة، إلا أنه يمكن إعادة استخدامها بشرط تنظيفها وتعقيمها.

وهناك طريقتان لتعقيم الكمامات من هذا النوع:

الأولى: التسخين في الفرن

تعد هذه الطريقة مناسبة للأنواع القابلة للطي فقط، بينما لا تعد مناسبة للأنواع ذات الشكل الثابت المحتوية على فلتر أو كَبّ. ولهذا الغرض يتم أولاً تعليق الكمامة على خطاف لتجف حتى موعد الاستخدام في اليوم التالي.

وبعد ذلك، يتم وضع الكمامة على صينية وضبط حرارة الفرن العلوية والسفلية على 80 درجة مئوية، مع مراعاة وضع الصينية على المسار الأوسط بحيث تكون المسافة بينها وبين سقف الفرن وقاع الفرن حوالي 10 سم. ويتم ترك الكمامة في الفرن لمدة ساعة؛ حيث يساعد ذلك في القضاء على فيروس “كوفيد 19” المستجد.

وبهذه الطريقة يمكن إعادة استخدام الكمامة FFP2 حتى 5 مرات، مع مراعاة اتباع هذه الطريقة في كل مرة.

الثانية: التجفيف في الهواء

تعد هذه الطريقة مناسبة للأنواع ذات الشكل الثابت المحتوية على فلتر أو كَبّ. وفي حالة الاستخدام اليومي، فإن المرء يحتاج إلى 7 كمامات. وبعد ارتداء إحدى الكمامات يتم تعليقها على خطاف وتركها لتجف في الهواء لمدة أسبوع.

ومن المفيد وضع ملصق يحمل اسم يوم الأسبوع على كل خطاف، وذلك لتجنب الخلط بين الكمامات السبع. وبهذه الطريقة يمكن أيضاً إعادة استخدام كل كمامة حتى 5 مرات قبل التخلص منها.

وبشكل عام، لا يجوز تنظيف كمامات FFP2 من خلال وضعها في الميكروويف أو إناء به ماء مغلي أو الغسالة الأوتوماتيكية أو غسالة الصحون أو تحت مصباح يعمل بالأشعة فوق البنفسجية.