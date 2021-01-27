ماذا تعرف عن «ذي القرنين» ولماذا سمي بهذا الاسم؟

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نشر د. عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، معلومات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن ذي القرنين الذي ورد اسمه في القرآن الكريم في سورة الكهف {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا}.

وقال الشيخ الخضير: إن اسمه على الأشهر اسكندر، ولقب بذي القرنين؛ لأن ملكه بلغ قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقيل: لأن له قرنين، إما من الشَّعر، أو من شيء نبت في رأسه، -كما يقول بعضهم-، والمقصود أنه جاء في القرآن بهذا اللقب.