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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ماذا تعرف عن «ذي القرنين» ولماذا سمي بهذا الاسم؟

ماذا تعرف عن «ذي القرنين» ولماذا سمي بهذا الاسم؟
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تواصل – فريق التحرير:

نشر د. عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، معلومات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عن ذي القرنين الذي ورد اسمه في القرآن الكريم في سورة الكهف {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا}.

وقال الشيخ الخضير: إن اسمه على الأشهر اسكندر، ولقب بذي القرنين؛ لأن ملكه بلغ قرن الشيطان المشرقي وقرنه المغربي الذي عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقيل: لأن له قرنين، إما من الشَّعر، أو من شيء نبت في رأسه، -كما يقول بعضهم-، والمقصود أنه جاء في القرآن بهذا اللقب.

 

 

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