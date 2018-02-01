8 أطعمة مفيدة للصحة.. احذر تناولها في هذا التوقيت

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هناك العديد من الأطعمة والمشروبات المفيدة للصحة، لكنها قد تصبح مضرة بالإِنْسَان إن تناولها فِي الوقت الخاطئ، وقد تصبح خطرة وتسبب أضراراً جسيمة.

وحذَّر موقع “بولدسكاي” من تناول 8 أطعمة ومشروبات هي بالأساس مفيدة، لكنه اشترط تناولها فِي الوقت المناسب، حيث جاءت الأطعمة والمشروبات كالآتي:

العصائر

تناول العصائر الغنية بالسُّكَّرِيّات فِي الصباح يمد الجسم بالطاقة اللَّازِمَة، لكن قد يصبح الأَمْر خطراً لو تم فِي اللَّيْل لأنه يسبب زيادة فِي الوزن؛ كَوْن الجسد يتوقف عن أَيْ نشاط ليلاً مَا يحول السُّكَّرِيّات لدهون.

البرتقال

تناول البرتقال فِي الصباح يعطي شعوراً بالحيوية، ويزيد من معدل الحرق فِي الجسم، وتناوله فِي اللَّيْل يسبب حرقة المعدة كونه يزيد معدلات الحموضة فِي المعدة.

الشاي الأخضر

رغم أنه غني بالكثير من الفوائد، إِلَّا أَنَّ تناوله فِي الصباح يُؤَدِّي لشعور بالحرقة والجفاف، ويكون من الأفضل تناوله على مدار اليوم وعلى معدة ممتلئة.

الأرز

تفادي تناول الأرز ليلاً بكل الطرق الممكنة حيث يسبب لك الشعور بالانتفاخ، ويُؤَدِّي لاضطرابات فِي النوم بجانب زيادة الوزن.

الحليب

شرب الحليب فِي النَّهَار يسبب الكسل كونه يَحْتَاج لوقت طويل حتى يتم هضمه، أما شربه فِي اللَّيْل يساعد الجسم على الاسترخاء ويساعد على النوم، ويجعل الجسد يستفيد منه بأقْصَى قدر ممكن.

التفاح

تناوله فِي المساء يسبّب حرقة المعدة والحموضة، أما فِي النَّهَار يساعد المعدة على القيام بمهمتها فِي الهضم على أكمل وجه.

الزبادي

النَّهَار هو أنسب وقت فِي اليوم لتناوله حيث يسهل من عملية الهضم ويفيد المعدة، أما فِي اللَّيْل يُؤَدِّي للحموضة والمشاكل الهضمية ويؤثر على مجرى التنفس، ويسرع من إِصَابَة الجسم بالبرد والسعال.

الشُيكُولَاتَة الداكنة

غنية بالمركبات التي تعزز صحة الجسم وتقلل من فرص الإِصَابَة بأمراض القلب، ولكن لا تتناولها ليلاً كونها تسبب المزاج السيئ وتقلل من ضغط الدم.