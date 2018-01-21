فيديو.. انقلاب «مُفحِّط دبَّاب» على مَمر مُشاة بالرياض وسط النساء

تواصل – الرياض:

تداول مغردون على مواقع التواصل مقطع فيديو، لمفحِّط أثناء قيادته لـ “دبَّاب” بسرعة عالية على ممر المشاة بشارع التحلية شمال العاصمة الرياض.

ويظهر في مقطع الفيديو تهور قائد الدباب في القيادة، إلا أنه لم يتمكن من السيطرة عليه وانقلب به وسط ذهول المارة، ووجود نساء وعوائل، ولم يُعرف نوع الإصابة التي لحقت به.

المعروف أن شارع التحلية يقصده الكثير من الشباب خصوصاً أيام الخميس والجمعة والسبت، وتنتشر فيه “الكافيهات”.

“تواصل” لا تستطيع التحقق من وقت الحادث، ولكن تظهر معالم المكان في شارع التحلية، وفي انتظار توضيح الجهات المعنية وكشف تفاصيل الواقعة.