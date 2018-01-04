أمريكا.. شرطة «لويزيانا» تصدر مذكرة اعتقال لشخصية كرتونية

تواصل – وكالات:

اتبعت السلطات في ولاية لويزيانا طريقة فريدة من نوعها لتحذير المواطنين من الظروف الجوية القاسية التي تمر بها الولاية عبر إصدار مذكرة توقيف بحق الأميرة إلسا التي ترمز للتجمد في سلسلة أفلام ديزني الكرتونية الشهيرة.

وصرحت إدارة شرطة منطقة سيلدل في منشور لها على موقع فيسبوك أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق شخصية الرسوم المتحركة إلسا؛ بهدف تحذير السكان بطريقة لافتة من موجة الصقيع والبرد التي تجتاح المنطقة.

وقالت الشرطة في تعليقها على المنشور: “كما تعرفون فإن إلسا فتاة خطيرة جداً، وتتسبب بالتجمد؛ لذا فقد أصدرنا مذكرة لإلقاء القبض عليها”.

وقد شملت مذكرة التوقيف بحق الشخصية الكرتونية، ملصقاً يحمل صورة إلسا كتب عليه: “مطلوبة للعدالة. مكافأة بـ 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن إلسا”.

وذكرت إدارة الشرطة في لويزيانا بأنها استمدت هذه الفكرة من شرطة هارلان التي أصدرت مذكرة اعتقال مماثلة في العام المنصرم، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.