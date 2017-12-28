بالأسماء.. إعلان الفائزين بجائزة الشيخ برتاوي القارزي للتميُّز في الدورة الرابعة

تواصل – مكة المكرمة:

اعتمد مجلس جائزة الشيخ برتاوي القارزي للتميُّز، أسماء الفائزين في الدورة الرابعة للجائزة لعام ١٤٣٨هـ، وقد استقبل المجلس أسماء المرشحين، ليقوم بعدها بفرز الأسماء والتحقُق من المستندات المقدمة والتصويت عليها، وكانت النتائج كالآتي:

أولاً: مجال القرآن الكريم:

١٠ أجزاء “ذكور”

مشاري حمدان ضاعن القارزي.

٥ أجزاء “ذكور”

سند حمدان ظاعن القارزي.

١٠ أجزاء “إناث”

آلاء راشد شكير القارزي.

٥ أجزاء “إناث”

نورة حامد عطية جارالله القارزي.

ثانياً: مجال التفوق العلمي وتنقسم إلى أربع مراحل:

1/ مرحلة الدراسات العليا “ذكور”

عبدالله عطيه احمد القارزي.

2/ المرحلة الجامعية “ذكور”

فيصل عبدالله جاهم القارزي “المعدل. ٣.١١ من ٤”

3/ المرحلة الجامعية “إناث”

عائشة احمد عيدان القارزي “المعدل ٤.٤١ من ٥”.

4/ المرحلة الثانوية “ذكور”

طلال خالد حسن القارزي “النسبة ٩٥.٣٨٪”

5/ المرحلة الثانوية “إناث”

آسيه زايد عبدالله القارزي “النسبة ٩٤.٧٩٪”

6/ المرحلة المتوسطة “إناث”

سديم حمدان متعب القارزي “النسبة ٩٦.٧٤٪”

وأعلن مجلس الجائزة أنه سيتم بإذن الله إقامة حفل تكريم الفائزين في جائزة الشيخ برتاوي للتميز في يوم الجمعة ٢ / ٥ / ١٤٣٩هـ، باستراحة الشيخ حمدان برتاوي القارزي بمكة المكرمة.

وهنأ المشرف العام على جائزة الشيخ برتاوي القارزي للتميز، الشيخ حمدان برتاوي القارزي، وأعضاء مجلس الجائزة، المكرمين، متمنين لهم مزيداً من التفوق والنجاح.