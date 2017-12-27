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«بلومبيرج»: أغنى أثرياء العالم زادت ثرواتهم تريليون دولار العام الجاري

«بلومبيرج»: أغنى أثرياء العالم زادت ثرواتهم تريليون دولار العام الجاري
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تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن أثرياء العالم أصبحوا أكثر ثراء في 2017م، بزيادة ثرواتهم تريليون دولار جديدة.

وأشارت الشبكة إلى أن مؤشرها لمليارديرات العالم الذي يشمل أغنى 500 شخص زاد بنسبة 23%، مضيفة أن “جيف بيزوس” مؤسس شركة “أمازون” كان له النصيب الأكبر في الزيادة، حيث قفزت ثروته 34.2 مليار دولار، ليحل بذلك محل مؤسس شركة “مايكروسوفت” “بيل جيتس” كأغنى أثرياء العالم في أكتوبر الماضي.

وتحدثت عن أن “جيتس” كان يحتفظ بمرتبته كأغنى أثرياء العالم مُنْذُ مايو 2013م، قبل أن يفقدها في أكتوبر حيث يتبرع بكثير من ثروته للأَعْمَال الخَيْرِيَّة.

وذَكَرَت أن “بيزوس” الذي قفزت ثروته إلى أكثر من 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، بات يمتلك حَالِيَّاً 99.6 مليار دولار مُقَارَنَةً بـ91.3 مليار دولار لـ”جيتس”.

واكتشف مؤشر “بلومبيرج” لأغنى أثرياء العالم وجود 67 مليارديراً متخفياً في 2017م.

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