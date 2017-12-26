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ملأ خزان سيارته بـ«كولا» بدلاً من البنزين.. وهذا ما حدث (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أجرى رجل أمريكي تجربة فريدة من نوعها، تمثلت في تعبئة خزان سيارته بـ”الكوكاكولا” بدلاً من البنزين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “TechRax” على يوتيوب، الرجل وهو يسكب عبوة من المشروب الغازي كوكا كولا في خزان بنزين سيارته من ماركة بي إم دبليو، إنتاج‏ 2003 وقام بقيادتها.

وبعد أن مشى فيها لمسافة قصيرة ظهر على لوحة القيادة تحذير لمشكلة في المحرك، وتوقفت السيارة بعدها عن الحركة ولم يستطع صاحبها تشغيلها مرة أخرى.

واستعرض في نهاية الفيديو الفاتورة التي دفعها صاحب السيارة للكشف عليها ولحل المشكلة التي أوقع نفسه فيها، والتي تبلغ 135 دولاراً.

وأوصى موظفو الخدمة بإفراغ خزان البنزين من الكوكا كولا وتنشيفه ثم تغيير مصفاة مضخة الوقود وهذه العملية ستكلف أكثر من 1500 دولار.

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