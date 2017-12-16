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بحضور إمام الحرم.. «دعوي المطار القديم» يحتفي بـ814 مسلما جديدا

بحضور إمام الحرم.. «دعوي المطار القديم» يحتفي بـ814 مسلما جديدا
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تواصل – فريق التحرير:

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم (بلاغ) حفله السنوي السادس لتكريم المسلمين الجدد، وكذلك تكريم الداعمين للمكتب، والمتعاونين، وشركاء النجاح، وبرعاية كريمة من فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي، إمام وخطيب المسجد الحرام.

وقد بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب الشيخ الدكتور موفق بن كدسة الغامدي، كلمة بين فيها أن تكريم عدد 814 مسلما جديدا للعام الماضي هي قفزة نوعية عن السنوات السابقة، ومنذ تأسيس المكتب في عام 1429هـ ويأتي هذا الانجاز بفضل الله أولا ثم لتكاتف جهود دعاة المكتب.

وعقب ذلك دشن المكتب نشيد (هذا بلاغ) بصوت المنشد جهاد اليافعي، ثم تم عرض فيلم وثائقي يوضح الإنجازات المتميزة لمكتب بلاغ خلال العام المنصرم: (1438هـ) وكانت على النحو التالي:

إسلام عدد (814) رجلا وامرأة و (820) جولة دعوية وزيارة، و (83) رحلة تربوية ودعوية، و (2650) طباعة كتب تعليمية، و (13) مسابقة، و (772) هدية، و(7993) برنامجا تعليمياً، وغيرها من الإنجازات والأنشطة المتنوعة.

ثم ألقى راعي الحفل الشيخ الدكتور خالد الغامدي كلمة شكر فيها العاملين في المكتب وأثنى على البرامج المقدمة للجاليات والدعوة عموماً، وأوضح أن هذا هو النهج القويم الذي جاء به شرعنا الحكيم في باب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتقديم الغالي والنفيس من أجل إقامة هذا الدين ونشر رسالته وتعريف الناس به.

وأضاف أن هذا ما عرفت به حكومة هذا البلد الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين من اهتمام بأمور الدعوة وتيسير السبل لها، وفي ختام كلمته أوصى الحاضرين والعاملين بالمكتب بالإخلاص لله في العمل وتجاوز العقبات واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله.

وبعدها كرم الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي والشيخ ناصر المصعبي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة والشيخ موفق بن كدسة الغامدي المسلمين الجدد والداعمين وشركاء نجاح المكتب والمتعاونين وكذلك المؤسسات المانحة التي كان لها الدور الكبير في نجاح أنشطة وبرامج المكتب .

ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة على شرف الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي إمام وخطيب المسجد الحرام.

حضر الحفل عدداً من أصحاب الفضيلة والمشايخ الفضلاء والقضاة والدعاة ووجهاء محافظة جدة وعدد من التجار والمسؤولين والإعلاميين

 

 

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