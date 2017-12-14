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«البيئة» ترفع حظر استيراد الطيور الحية والبيض عن 4 دول

«البيئة» ترفع حظر استيراد الطيور الحية والبيض عن 4 دول
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تواصل – فريق التحرير:

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، الْحَظْر المؤقت الذي فرضته على استيراد الطيور الحية، وبيض التفقيس والصيصان من 4 دول؛ بِسَبَبِ إِنْفِلْوَنْزَا الطيور عالية الضراوة.

وأَوْضَحَ مدير عام إدارة مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة، الدكتور سند الحربي، أن الوزارة رفعت الْحَظْر عن اليونان، والتشيك، ورومانيا، وموزمبيق.

وقال الحربي: إن رفع الْحَظْر جاء بِنَاءً عَلَى تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة (OIE)، تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض إِنْفِلْوَنْزَا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول.

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