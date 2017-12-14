فاكهة تقضي على «الإمساك» في الشتاء.. تعرّف عليها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

ترشيحاتنا

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

القبض على الشاب المجاهر بالمعاصي والانحلال في مقطع فيديو

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بتحفيز القطاع الخاص بـ 72 مليار ريال

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

لا ديَّات.. حكم نهائي وقطعي يُبرِّئ «بن لادن» وجميع متهمي «رافعة الحرم»

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

شبكة أمريكية: واشنطن ستكشف أدلة تورط إيران في استهداف المملكة بواسطة الحوثيين

فاكهة تقضي على «الإمساك» في الشتاء.. تعرّف عليها

فاكهة تقضي على «الإمساك» في الشتاء.. تعرّف عليها
0

تواصل – فريق التحرير:

يعاني كثيرون في فصل الشتاء من مشكلة “الإمساك” بسبب قلة شرب الماء؛ نظراً لبرودة الأجواء التي تمنح الجسم ترطيباً دائماً.

ويحدث الإمساك عند صعوبة حركة الأمعاء أو عند حركتها بشكل أقل من الطبيعي، وتختلف الفترة الطبيعية بين حركات الأمعاء من شخص إلى آخر.

ويعتبر الإمساك مشكلة تحدث عند الجميع خلال حياتهم، وبالرغم من أنها ليست مشكلة خطيرة في أغلب الأحيان إلا أن زوالها يؤدي إلى التحسن والشعور بالراحة.

العلاج

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور صالح العسيري، أستاذ العقم بكلية الطب جامعة الملك سعود في الرياض، يتناول الفواكه الحمضية مثل “البرتقال واليوسفي” والتي تساعد في علاج الإمساك.

وكتب “العسيري” على حسابه بـ”تويتر”: “في الشتاء يقل شرب الماء وبالتالي تزيد نسبة حدوث الإمساك، تناول الحمضيات يساعد على تجنب ذلك كما أنها مفيدة لتقوية جهاز المناعة والتئام الجروح ونضارة البشرة بما تحويه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

فاكهة منتشرة في الشتاء تساعد في «إنقاص الوزن»

فاكهة منتشرة في الشتاء تساعد في «إنقاص الوزن»

خبير مناخ: في «مربعانية الشتاء».. افتحوا النوافذ نهاراً

خبير مناخ: في «مربعانية الشتاء».. افتحوا النوافذ نهاراً

باحث فلكي: دخول مربعانية الشتاء.. ولا علاقة للنجوم بالبرودة

باحث فلكي: دخول مربعانية الشتاء.. ولا علاقة للنجوم بالبرودة

6 استخدامات مذهلة لـ«زيت الخروع».. تعرَّف عليها

6 استخدامات مذهلة لـ«زيت الخروع».. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص
تقارير وحوارات

اقتحام الشباب لريادة الأعمال من فكرة إلى عمل خاص

المزيد
كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب
تقارير وحوارات

كل ما تريد معرفته عن حساب المواطن.. سؤال وجواب

المزيد
حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>