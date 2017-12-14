فاكهة تقضي على «الإمساك» في الشتاء.. تعرّف عليها

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يعاني كثيرون في فصل الشتاء من مشكلة “الإمساك” بسبب قلة شرب الماء؛ نظراً لبرودة الأجواء التي تمنح الجسم ترطيباً دائماً.

ويحدث الإمساك عند صعوبة حركة الأمعاء أو عند حركتها بشكل أقل من الطبيعي، وتختلف الفترة الطبيعية بين حركات الأمعاء من شخص إلى آخر.

ويعتبر الإمساك مشكلة تحدث عند الجميع خلال حياتهم، وبالرغم من أنها ليست مشكلة خطيرة في أغلب الأحيان إلا أن زوالها يؤدي إلى التحسن والشعور بالراحة.

العلاج

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور صالح العسيري، أستاذ العقم بكلية الطب جامعة الملك سعود في الرياض، يتناول الفواكه الحمضية مثل “البرتقال واليوسفي” والتي تساعد في علاج الإمساك.

وكتب “العسيري” على حسابه بـ”تويتر”: “في الشتاء يقل شرب الماء وبالتالي تزيد نسبة حدوث الإمساك، تناول الحمضيات يساعد على تجنب ذلك كما أنها مفيدة لتقوية جهاز المناعة والتئام الجروح ونضارة البشرة بما تحويه من فيتامين سي ومضادات الأكسدة”.