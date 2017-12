أغنى رجل في العالم يرشح 5 كتب للقراءة.. ما هي؟

تواصل – وكالات:

رشح الملياردير الأمريكي بيل جيتس، الذي يُعد أغنى رجل في العالم، خمسة كتب للقراءة، معتبراً أنها الأكثر فائدة بالنسبة له.

وقال “جيتس” على موقعه الإلكتروني: إنه “على الرغم من أنه يحظى بمقابلة العديد من الناس، وزيارة كثير من الأماكن، إلا أنه يعتقد أن القراءة هي أفضل طريقة لاستكشاف المواضيع التي يهتم بها الناس”.

الكتب هي:

1- “أفضل ما استطعنا فعله” “the best we do”.

2- “مشرد” “Evicted: Poverty and Profit in the American City.

3- “صدقني” Believe Me.

4- المتعاطف “The Sympathizer.

5- تاريخ الطاقة والحضارة Energy and Civilization: A History.