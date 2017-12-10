متظاهرون لبنانيون يهاجمون السفارة الأمريكية في بيروت (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

هاجم متظاهرون لبنانيون، اليوم الأحد، مقر السفارة الأمريكية في عوكر بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ تنديداً بقرار اعتراف دونالد ترامب رَسْمِيّاً أن القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني.

وأَظْهَرَت صور ومقاطع فيديو نشرها ناشطون لبنانيون على “فيسبوك”، تمكن المتظاهرين من اقْتِلَاع مدخل السفارة الأمريكية؛ مَا أدَّى إلى تدخل القوى الأمنية المسؤولة عن أمن السفارة.

وانْدَلَعَت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط السفارة الأمريكية، حيث تم تسجيل حالات إغماء؛ بِسَبَبِ إلْقَاء قوى الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بِحَسَبِ الوكالة الوطنية للإعلام.

إلى ذلك، أَفَادَت قناة “الجديد” اللبنانية، بأن قوات الأمن اللبناني عززت من تواجدها في محيط السفارة، واعتقلت عَدَدَاً من المتظاهرين.

وكانت العواصم العَرَبِيّة والإسلامية شهدت مظاهرات حاشدة رفضاً لقرار “ترامب، الْجُمُعَة الماضي، الذي أطلق عليه “يوم الغضب” للقدس.