5 تغييرات في الجسم يسببها «البرد الشديد»

تواصل – فريق التحرير:

نبَّه الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إلى أن التعرض للبرد الشديد يؤدي إلى حدوث تغيرات في الجسم.

وعدَّد “النمر” في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” هذه الأعراض كالآتي:

1- ترتفع نبضات القلب.

2-يرتفع الضغط 18-20 ملم زئبق.

3-تنقبض الشرايين الطرفية لمنع فقدان الحرارة.

4-يزداد استهلاك القلب للأكسجين.

5-تسارع التنفس.

وكان خبراء الطقس، توقعوا أن تشهد بعض مناطق المملكة 39 يوماً من البرودة، وتساقط للثلوج خلال شتاء هذا العام، مناشدين المواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام.