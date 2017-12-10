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بالفيديو.. قماش يسمح بالاختفاء

بالفيديو.. قماش يسمح بالاختفاء
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تواصل – وكالات:

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرجل “صيني” يختفي بفضل قماش خاص مُبتكر، يسمح للأشخاص بالاختفاء‏، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، خبر انتشار الفيديو الأسبوع الماضي في الصين، بعد أن حصد نحو 21.4 ملايين مشاهدة وفقاً لما نقلت الصحيفة، وسط تشكيكات في مدى حقيقته، بعد أن اعتبر بعض المشككين الفيديو مفبركاً بفضل “فوتوشوب”.

في المقابل، أثنى كثيرون على هذا الابتكار، أبرزهم نائب رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في وزارة الأمن العام بالصين تشن شيكو، الذي عبّر عن اهتمامه بهذه التقنية وشارك الفيديو على موقع المدونات الصيني “ويبو” مؤكداً أن لهذ القماش فوائد في المجال العسكري.

ولم تذكر الصحيفة البريطانية تفاصيل عن الرجل الذي يظهر في الفيديو، أو عن قطعة القماش، أو المواد التي صُنعت.

 

 

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