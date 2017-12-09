إذا غاب «ساهر».. كم مرة يقطع السائقون الإشارة؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أجرت قناة “الإخبارية” تجربة لاكتشاف مدى التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير في ظل عدم وجود أنظمة الرصد الآلي للمخالفات المرورية.

ونفَّذت القناة التجربة عند تقاطعين، أحدهما مزود بكاميرات رصد مخالفات قطع الإشارة الحمراء والآخر إشاراته غير مدعومة بأنظمة الرصد الآلي (ساهر).

وأسفرت نتائج التجربة التي استمرت لربع ساعة فقط عن التزام السائقين بشكل كامل بالنظام عند الإشارات المدعومة بكاميرات الرصد، في حين سجلت التجربة 41 مخالفة قطع إشارة عند التقاطع غير المزوَّد بالكاميرات في نفس المدة.

وجاءت التجربة التي نفذتها القناة في إطار حملة التوعية بالسلامة المرورية “الله يعطيك خيرها” التي تشرف عليها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.