برعاية الهيئة الملكية.. «ينبت» تختتم مسابقة القرآن في عامها الثلاثين بتكريم الفائزين (صور)

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بعطاء متصل للقرآن وأهله لأكثر من ربع قرن احتفلت شركة ينبت بمسابقتها للقرآن الكريم في نسختها الثلاثين وذلك على شرف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالنيابة المهندس حامد سيبيه، بحضور كوكبة من مسؤولي الهيئة الملكية وشركة ينبت وجمعية يتلون لتحفيظ القرآن بينبع الصناعية، وعدد من الطلاب وأولياء أمورهم.

حيث أبحرت سفينة العطاء بآيات من الذكر الحكيم ثم بكلمة لأمين المسابقة الأستاذ أحمد بن عبدالله الصويان استعرض بعض التحديات التي واجهت المسابقة وكيف تم التغلب عليها بتوفيق الله تعالى، ثم بتضافر الجهود والتعاون بين جمعية يتلون وإخوتهم من شركة ينبت والنتائج المبهجة التي وصلت إليها المسابقة في نسختها الثلاثين.

وأعقب ذلك عرض مرئي لتاريخ المسابقة عبر تاريخها الحافل وآلية عملها ونماذج عطرة من تلاوات الطلاب المشاركين، ثم قام رئيس الهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد سيبيه، والأستاذ ناصر الحارثي ممثل شركة ينبت، والمهندس حسن عسيري مدير جمعية يتلون بتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة، والشكر موصول لكل من أعان وساهم في إخراج هذه المسابقة في حُلتها الجميلة.