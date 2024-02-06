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9 ملايين ريال مكافآت لمبلغين عن أوقاف مجهولة

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الهيئة العامة للأوقاف
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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن مكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، وذلك بحسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، التي تم إصدارها سابقاً.اضافة اعلان

حماية الأوقاف


وقالت الهيئة: "إنها أنهت بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات، حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال (أصول ونقود).

قبول الإبلاغ


ووفقا للهيئة، تهدف خدمة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، إلى إحيائها، وتحقيق شروط واقفيها.
كذلك أقرت الهيئة عدداً من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة.

مكافآت للمبلغين


أيضا حددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال، وفقا لـ"الوطن".

هذا ويلزم لقبول البلاغات استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وألّا يكون للوقف ناظرٌ، وأن يكون البلاغ مدعماً بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات.

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