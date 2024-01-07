تعرف على خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

أ أ

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تفاصيل خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها.





خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية



خطوات الاستفادة من الخدمة:



وقالت الأحوال المدنية، إن عرض شهادة الميلاد الرقمية، عبارة عن خدمة تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من استعراض شهادة الميلاد الرقمية للمستفيد أو أحد أفراد أسرته، مع إتاحة إمكانية طباعتها.• الدخول إلى موقع منصة أبشر > خدماتي > الأحوال المدنية > خدمات شهادة الميلاد• يقوم النظام باستعراض خدمة استعراض شهادة الميلاد



وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الخطوات التي يجب اتباعها لتغيير المهنة في بطاقة الهوية لموظف بدلاً من طالب.





تغيير المهنة في بطاقة الهوية



نأمل منك مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم ولا يلزم حجز موعد، نسعد بخدمتك — العناية بالعملاء (@AhwalCare) December 31, 2023

تعديل المهنة في الأحوال المدنية



تعديل البيانات المتفرعة



إصدار الهوية الوطنية



شروط صورة الهوية الوطنية



اضافة اعلان