الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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67 % زيادة في عدد الجرائم المعلوماتية خلال 2023

الجرائم المعلوماتية
الجرائم المعلوماتية
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ارتفع عدد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم في مختلف المناطق خلال العام الماضي 2022 إلى 66.88% مقارنة بالعام 2021.اضافة اعلان
وسجل عدد القضايا ارتفاعًا بين العامين بنسبة 54.89%، وفقًا لصحيفة "الوطن"، استنادًا على تقرير رقمي صادر من وزارة العدل.

5439 متهمًا في 2022

بلغ إجمالي المتهمين في العام الماضي 5439 متهمًا، بينما كان عددهم الإجمالي 2713 متهمًا فقط في العام الذي سبقه بارتفاع نسبته نحو 67%.
ووصل عدد القضايا المتعلقة بالمتهمين العام الماضي 4783 قضية، فيما بلغ عددها 2723 قضية في 2021 بارتفاع نسبته نحو 55%.

حبس سنة أو غرامة مالية

يفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة جملة من العقوبات على جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق بالحبس لمدة سنة أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال بموجب المادة الثالثة.
ويعاقب المتهم بجرائم القرصنة والتهكير والاختراق للمعلومات الشخصية بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال بموجب المادة الخامسة.


تحريض الغير لارتكاب الجريمة

كما يعاقب المتهم الذي قام بتحريض الغير أو مساعدته أو الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة بنفس عقوبة الجرمة بما لا يزيد عن الحد الأعلى لها.
أما عقوبة الشروع في إحدى الجرائم المذكورة في نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة الجريمة.


إبلاغ السلطة قبل وقوع الضرر

ويعفى الجاني إذا بادر بإبلاغ السلطة التي تقع الجريمة ضمن اختصاصها قبل علمه بها أو قبل وقوع الضرر بسبب الجريمة.

الجرائم الإلكترونية للنصب والاحتيال

من الآثار السلبية التي تركتها التكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية، كجرائم الابتزاز والنصب والاحتيال التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب على الناس.
إضافة إلى جرائم التشهير واختراق الحسابات والتهديد بالمحادثات والصور وكل ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية.

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