الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

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6 سلالم كهربائية.. المسجد النبوي يستقبل 90 ألف مصلٍ وصائم يومياً في رمضان

المسجد النبوي سلالم كهربائية
المسجد النبوي.. سلالم كهربائية..
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تبذل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي جهوداً مكثفة التهيئة أرجاء المسجد لاستقبال المصلين على مدار الساعة، وتقديم كافة الخدمات لهم، ليؤدون العبادات في أجواء من الطمأنينة والسكينة.اضافة اعلان

سطح المسجد النبوي:


ويستقبل سطح المسجد النبوي ما يقارب 90 ألف مصلٍ في المساحة المخصّصة للصلاة التي تبلغ نحو 67 ألف متر مربع ، ويصعد المصلون إلى المسجد عبر 24 سلماً موزعة بالقرب من مداخل المسجد من بينها 6 سلالم كهربائية تسهّل حركة دخول وخروج المصلين قبل وبعد الصلاة بانسيابية تامة، وتسهم في تخفيف الازدحام عند امتلاء المسجد في أوقات الذروة.



استقبال الصائمين في المسجد النبوي:


ووثّقت عدسة "واس" مشاهد لجهود العاملين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، والجهات الخيرية والتطوعية لخدمة الصائمين في سطح المسجد، وتهيئته قبل وقت الإفطار من خلال وتنظيف سطح المسجد، وتعقيمه، وتبخيره، وفرش 5000 سجادة للصلاة، ومدّ سفر الإفطار في المساحات المخصّصة للسفر بشكل منتظم، وتوزيع الوجبات الغذائية لإفطار الصائمين، وعبوات وحافظات مياه زمزم لسقيا المصلين وقت الإفطار وعلى مدار ساعات الليل، وتوفير أكثر من 20 ألف مصحف، وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد، ورفع سفر الإفطار عند أذان المغرب، وتهيئة سطح المسجد لاستقبال الصائمين والمصلين قبل وقت الإفطار، وخلال صلاتي العشاء والتراويح.



وتشكّل الإنارة في سطح المسجد النبوي، بألوانها الصفراء الزاهية، رونقاً خاصاً ينسجم مع الإضاءة البيضاء التي تزيّن ساحاته الخارجية، والأضواء التي تشعّ من منارات المسجد العشر، كما تتداخل في سطح المسجد المساحات المخصّصة للصلاة مع مجموع القباب أعلى المسجد. لتجسّد الطابع الهندسي المميز لعمارة المسجد النبوي وجماليته.

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