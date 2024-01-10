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5 مهن يسمح لأصحابها بالعمل بدون كفيل .. وعدة مميزات لإلغاء الكفالة

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المملكة
أ أ
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أطلقت المملكة مبادرة "إلغاء الكفالة لبعض المهن" بهدف تحسين علاقة العمل بين الطرفين "الموظف"  وكذلك جهة العمل نفسها، ومن بين بنود المبادرة بالنسبة للمقيمين والوافدين هو إمكانية العمل بدون نظام الكفالة لبعض المهن.اضافة اعلان

وفيما يلي بعض المهن التي يسمح لأصحابها بالعمل دون كفالة:

المهن التى يسمح لاصحابها العمل بدون كفيل:


1- العاملون في الأعمال اليدوية والورش والمقاولات.
2- العمل الهندسي بمختلف تخصصاته كهندسة الإنشاء والمدني وهندسة الكهربا وأيضا مهندسي الميكانيكا
3- العمل الطبي أيضا والتمريض.
4- المديرون فيما يخص المبيعات والحسابات والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات.
5- أيضا شمل ذلك القرار السيكرتارية التنفيذية.

مميزات إلغاء الكفالة لهذه المهن:



هناك العديد من المميزات لقرار إلغاء الكفالة للمهن الخمس المذكورة، وبالتأكيد فإن قرار إلغاء الكفالة يصب في مصلحة الوطن أولا والمواطنين.

ومن مميزات تطبيق هذا القرار ما يلي:


1- زيادة الإنتاج المحلي للمملكة بسبب خلق بيئة منافسة بين المواطنين والوافدين مما يعود بالنفع على المملكة.
2- السماح للوافد أن يبحث عن عمل مناسب له من حيث الخبرة والشهادة والدخل المادي دون تحكم أحد فيه وإجباره على عمل معين.
3- حفظ حق العامل وتقليل الارتباط بالكفيل.
4 - تقليل الفارق في العقود بين الوافدين والمقيمين.
5- خلق علاقة جيدة ومستدامة بين الوافد والمقيم واحترام للعقود بينهم.

متى بدأ العمل بنظام إلغاء الكفالة؟


بدأ العمل بمبادرة "إلغاء الكفالة" في المملكة في منتصف مارس 2022، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر 2020. والمبادرة لم تشمل خمس مهن، هي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني).

وتستهدف المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

شروط استفادة العامل من الخدمة:


ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل.











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