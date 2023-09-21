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صحيفة تواصل الالكترونية

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة، و43 في الأحساء والمدينة المنورة والصمان وينبع.
وأضاف أنه سجل اليوم 42 في بريدة والدهناء وحقر الباطن ورفحاء، و41 في الرياض والتنهات ووادي الدواسر.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 17، والباحة والقريات وطريف 20، والطائف 23 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس

كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.


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