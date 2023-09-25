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صحيفة تواصل الالكترونية

45 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة، و44 في حفر الباطن والأحساء والمدينة المنورة.
وأضاف أنه سجل اليوم 43 في الدمام وبريدة والصمان والدهناء والتنهات والخرج ورفحاء والعلا، و42 في الرياض، و41 درجة في سكاكا وشرورة والمجمعة.

* درجات الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 16، والباحة 17، والقريات 19، وطريف 20، والطائف 22 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع تحسن درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.

3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس
كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة
وطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.



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