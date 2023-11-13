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ولي العهد يلتقي رئيس دولة إرتيريا

ولي العهد
ولي العهد
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.اضافة اعلان

استعراض العلاقات الثنائية
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها خاصة في الجوانب التنموية والتجارية.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

الحضور
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
فيما حضر من الجانب الإتيري، معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة السيد نصر الدين بخيت، والمستشار الاقتصادي للرئيس السيد حقوص قبرهيوت، والقائم بالأعمال الإرتيري في الرياض السيدة ويني قرزقهير.

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