ولي العهد يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة (فيديو)

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دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اضافة اعلان

وقال ولي العهد، في افتتاح القمة السعودية الإفريقية: "تحرص المملكة والدول الإفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في العالم أجمع".





الاعتداء على قطاع غزة



وأضاف: "إننا ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، ونؤكد ضرورة وقف الحرب، والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام".