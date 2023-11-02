أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا اضافة اعلان







عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم



التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها



توضيح من "سلمان للإغاثة" حول اقتطاع رسوم إدارية من التبرعات



الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين



باقي أقل من شهرين.. بادر بالاستفادة من مبادرة"الزكاة" للاعفاء من الغرامات



تنبيه مهم بخصوص صرف معاش الضمان للمطلقة التي ليس لديها أبناء



خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن



عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)



توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم

