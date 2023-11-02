أهم 10.. توجيه عاجل من خادم الحرمين ومفاجأة أسعار تذاكر الطيران ومنحة الزواج

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. المزيد هنا
عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة
الفلسطينيين عبر منصة ساهم
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله.. المزيد هنا
التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج.. المزيد هنا
توضيح من "سلمان للإغاثة" حول اقتطاع رسوم إدارية من التبرعات
أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.. المزيد هنا
الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين
خصصت وزارة الشؤون الإسلامية، خطبة الجمعة غدًا لحث المصلين بالمشاركة في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين... المزيد هنا
باقي أقل من شهرين.. بادر بالاستفادة من مبادرة"الزكاة" للاعفاء
من الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2023م.. المزيد هنا
تنبيه مهم بخصوص صرف معاش الضمان للمطلقة التي ليس لديها أبناء
قالت وزارة الموارد البشرية، إن "المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور".. المزيد هنا
خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن
حدد حساب المواطن خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج أهلية الدفعة 72- شهر نوفمبر.. المزيد هنا
عاجل.. مفاجأة عن أسعار تذاكر الطيران خاصة الرحلات الداخلية (تفاصيل)
تسعى المملكة إلى تعظيم تأثير قطاع النقل الجوي لتحقيق أهداف إستراتيجية الطيران الوطنية.. المزيد هنا
توضيح مهم من حساب المواطن لمقدمي الاعتراض على قيمة المبلغ المستحق من الدعم
أجاب حساب خدمة المستفيدين على تساؤل ملحّ من مواطن حول استفساره بشأن عدم قبول اعتراضه على المبلغ المستحق من دعم المواطن.. المزيد هنا