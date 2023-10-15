أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة والعمر في حساب المواطن ومحاكم للنزاعات مع شركات التأمين

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم الأحد، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.
"الإحصاء": استقرار التضخم في المملكة عند 1.7% خلال سبتمبر
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة بلغ 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، وهو أقل من الشهر السابق (أغسطس 2023) على أساس سنوي، حيث كان 2%
احتساب العمر في حساب المواطن.. بالميلادي أم الهجري؟
كشف حساب المواطن عن آلية احتساب العمر للتسجيل في برنامج الدعم.
تعرف على سيناريوهات التعامل مع الحالة المطرية في العاصمة المقدسة
رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.
150 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج التعليم المطور بجامعة الملك فيصل (فيديو)
كشف الدكتور فواز بن وصل الله بن سالم الصاعدي، عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، أن 150 ألف طالب وطالبة استفادوا من العمادة حتى الآن.
دعوة لإنشاء محاكم للفصل في النزاعات مع شركات التأمين
دعا الدكتور بدر بن سعود، إلى إنشاء محاكم خاصة للفصل في المنازعات بين شركات التأمين والمستفيدين من خدماتها.
التقديم الآن.. 40 وظيفة أكاديمية بجامعة بيشة
أعلنت جامعة بيشة عن توفر 40 وظيفة أكاديمية للجنسين برتبة (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) لشغلها بكوادر وطنية مؤهلة بنظام العقود.
خبير: خروج 6 شركات من كل 10 في أول 3 سنوات
أشار مطور الأعمال الريادية، محمد بازيد، إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن من بين افتتاح كل 10 شركات يتم إغلاق 6 منها خلال الـ 3 أعوام الأولى من الافتتاح.