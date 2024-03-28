الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولي العهد يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين

GJuNYdrWIAA_m5h
ولي العهد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.اضافة اعلان

ولي العهد يلتقي أمراء المناطق:


والأمراء هم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

 الاجتماع السنوي لأمراء المناطق :


واطلع سمو ولي العهد خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، منوها بجهود أصحاب السمو أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.
 حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

اقرأ أيضا

الخميس 18 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

عاجل.. بعد المكرمة الملكية.. شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 1445هـ

النقل: حجز 305 سيارات ومئات المخالفين لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في المطارات

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات في رمضان (تفاصيل)

عاجل.. 5 خطوات للاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية برقم الهوية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 12:50 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء

خادم الحرمين و ولى العهد 10:43 م الجمعة، 15 مارس 2024

خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بـ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري

ولى العهد - السيسي 11:19 م الخميس، 14 مارس 2024

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

ولي العهد 4:46 ص الخميس، 14 مارس 2024

ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة ويتشرف بالسلام على النبي ﷺ (صور)