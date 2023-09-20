الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

بللبييلااللاب
إحباط تهريب المخدرات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

إحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم، تهريب نحو 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان
وصرح المتحدث الرسمي باسم المديرية الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (7,920,000) قرص من
مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية.

 وأضاف أن ذلك تم بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض.
 وبين أن المتهمين، هم وافدين من الجنسية السورية و(4) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.
 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

اقرأ أيضا

gffhfz
4:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

وزارة الداخلية
3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

اقرأ أيضا

فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطالبات

هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة

51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام

وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

كبتاجون 1:55 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

إحباط محاولة تهريب نحو 184 ألف حبة كبتاجون في منفذ البطحاء (فيديو)

F5WP41kWYAAN1ID 5:34 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

ضربة موجعة لتجار السموم.. ضبط أكثر من 306 آلاف قرص مخدر

WhatsApp Image 2023-09-04 at 6.17.57 PM 6:26 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الأمن العام يطيح بـ ٤ مقيمين في الرياض .. ويكشف التهم الموجهة إليهم

حرس الحدود 4:36 م الخميس، 24 أغسطس 2023

أسلحة بيضاء وهواتف متنقلة.. الأمن يوجه صدمة لمهربي المخدرات بعدة مناطق

اقرأ أيضا

غعه 6
11:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

الهيئة الملكية بالعلا
11:41 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

وزارة الحج والعمرة
10:58 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

درجات الحرارة
10:25 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مكة تتصدر بـ 46.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

بللبييلااللاب
4:30 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

قطعة-ارض-سكني
4:05 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

رسميًا.. الكشف عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر

وزارة الداخلية
3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

الهواتف الذكية
3:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة باستخدام شبكة "واي فاي"؟