الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الشؤون البلدية: تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

الحقيل
الحقيل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قرر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (1/ق) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ.اضافة اعلان

وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 2 /7/ 1441هـ.

نص القرار:



أولاً: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».
ثانياً: الموافقة على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».
ثالثاً: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتُبلَّغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.
والله الموفق.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الداخلية
12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

القات المخدر - جازان - المخدرات
11:10 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

حرس الحدود يحبط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

اقرأ أيضا

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

توضيح من منصة أبشر بشأن استرداد رسوم التوصيل

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

الجوازات تكشف عن 15 خدمة تقدمها عبر منصة أبشر

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الراتب 9:02 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"أم القرى": صرف بدل ترحيل للفرد في 6 حالات.. تعرف عليها

اقرأ أيضا

Capto_Capture 2023-09-21_07-06-12_PM
8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

قبل ٩٠ عاما كان بيوتها من الطين .. مختص يكشف ٤ مراحل مرت بها الرياض نحو التطور

تعليم الطائف
8:09 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الانتهاء من زراعة ١٥٠ ألف شتلة أشجار بالطائف

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

عمليات استيراد سيارات في ميناء بالسعودية - الجمارك
7:13 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هل شراء سيارة جديدة من دولة خليجية يخضع للرسوم الجمركية؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:54 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مشروع سكني بجدة وصرف معاش التقاعد المبكر

مواقيت الصلاة
12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الداخلية
12:06 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

ألوانه وأنواعه و١٣ محظورا لاستخدامه .. معلومات مهمة عن "العلَم الوطني"

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
11:29 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)