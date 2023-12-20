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بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل باريس في زيارةٍ رسمية

وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزيز
وزير الدفاع
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وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والوفد المرافق له، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.اضافة اعلان

وزير الدفاع سيلتقي بعدد من المسؤولين الفرنسيين:


وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏وقبل أيام، قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم نقاش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اتصال بوزير الدفاع البريطاني:


في وقت سابق، تلقى وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً،  من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات والتعاون بين وزارتي الدفاع للبلدين الصديقين، وبحث التنسيق المشترك الرامي لتهدئة الأوضاع تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي


 كما تلقى  وزير الدفاع اتصالًا هاتفياً ، من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

بحث العلاقات الثنائية


 وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجال الدفاعي، بالإضافة إلى بحث الأوضاع الراهنة وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة تجاهها.

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