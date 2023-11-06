الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يناقش مع نظيرته"الإندونيسية" ورئيسة وزراء بنغلاديش" الأوضاع في غزة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
أ أ
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد بجدة.اضافة اعلان

التطورات في غزة:


وجرى خلال اللقاء، بحث التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين العزّل، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

التعاون الثنائي:

كما تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام.

رئيسة وزراء بنغلاديش:


 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد في جدة.

وفي بداية اللقاء، نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لدولتها، وأصدق تمنياتهما لجمهورية بنغلاديش وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

الموضوعات المطروحة:


كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، وأهمية دعم كافة الجهود المعنية بتطوير المرأة وتمكينها.

حضر اللقاء، مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، مازن بن حمد الحملي.

اقرأ أيضا

تعليم القنفذة
10:40 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل .. تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس القنفذة والليث

وزير الداخلية
10:35 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالباً وطالبة

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

اقرأ أيضا

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

مساند يوضح آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على أحياء جنوب وشرق جدة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل 6:28 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية المكسيك

WhatsApp Image 2023-10-17 at 12.33.37 AM 12:37 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

لتهدئة الأوضاع في غزة .. وزير الدفاع يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني

F8jdTRDWsAAH-pG 3:23 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يناقش مع ولي عهد الكويت تطور الأوضاع في غزة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-06 at 6.06.41 PM
7:12 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أمرين مهمين أثناء تربية النحل

وزارة التجارة - مداهمة - جدة
7:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه

امن الطرق
6:05 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

ريال - دعم - ريف
6:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

متى يتم صرف مستحقات دعم برنامج ريف للدفعة الجديدة؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنبيه مهم قبل إيداع دفعة نوفمبر وبيان "نزاهة" ومكافأة الطلاب

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الأشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى