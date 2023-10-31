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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي المستجدات في غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
أ أ

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.اضافة اعلان

وقفٍ فوري لإطلاق النار

وعبّر سموه خلال الاتصال، عن تثمينه لتأييد روسيا قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية سلوفينيا
كما تلقى وزير الخارجية اتصاًلًا هاتفيًا مع نظيرته السلوفينية بحثا فيه المستجدات في غزة.

إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية
وبحث الوزراء، آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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