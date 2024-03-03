وزير الحج والعمرة يستعرض التسهيلات المقدمة للحجاج عبر منصة نُسك حج

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أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم "مبادرة جسور" بنسختها الثانية بمدينة الرياض، وذلك برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وذلك بحضور السفراء وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدول الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين وأستراليا وعدد من الدول الأخرى.



مبادرة جسور:

الأعمال التطويرية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة:

منصة نسك:

وتأتي هذه المبادرة لتعزيز التواصل مع الدول المختلفة حول العالم، واستعراض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات وصولهم إلى الحرمين الشريفين.وأكد الدكتور الربيعة، استمرار المبادرات التي تستهدف تحويل رحلة الحج والعمرة إلى تجربة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج والمعتمرين، وتعزز الكفاءة وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى ضيوف الرحمن, من خلال توظيف التقنيات الحديثة ورقمنة الخدمات والإجراءات، ومواصلة العمل في تطوير منصة "نسك" لتقديم خدمات أشمل للحجاج والمعتمرين والزوّار القادمين من كل أنحاء العالم.وأشار وزير الحج والعمرة، إلى الجهود والأعمال التطويرية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة، مبينًا أنها تهدف لإتاحة المجال لأكبر عدد من الحجاج والمعتمرين، ورفع كفاءة الخدمات وتطويرها في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.وتهدف المبادرة إلى فتح قناة للتواصل مع ممثلين الدول المختلفة، وتسليط الضوء على الإجراءات الميسرة والخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة بالمبادرة، واطلاع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي على دور منصة "نسك حج" في تسهيل إجراءات قدومهم للمملكة لأداء مناسك الحج لموسم 1445هـ.وتركّز "مبادرة جسور" على التعريف بمنصة "نسك حج" التي تعتبر المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم خدمات الحج المقيمين في أوروبا، والأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا، وبعض البلدان الآسيوية والأفريقية, وتشمل خدمات المنصة استخراج تأشيرة الحج لمواطني الدول المستهدفة، وتسهيل إجراءات القدوم، وتوفير خيارات التخطيط المُسبق، والتعرّف على مزودي الخدمات، وحجز الباقات.