الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الاتصالات عن تحفيز الشباب: الفشل خطوة نحو النجاح

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة
أ أ

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال مشاركته في جلسةٍ ضمن أعمال منتدى مسك العالمي 2023 عن تحفيز الشباب والفتيات، أن الفشل ليس مضاداً للنجاح بل هو خطوة نحو النجاح.اضافة اعلان

3 وقفات في حياتنا المهنية

 وقال معاليه: تعلمت – كمسؤول - أن رحلتنا المهنية فيها ثلاث وقفات:
- إثبات الذات حتى نكتسب مهارة.
- خبرة إثبات المسار المهني بالأثر.
- العمل على غاية سامية؛ حتى يذكرنا المجتمع بالكلمة الطيبة والأثر الطيب.

رقم تاريخي

 وأشاد معاليه بتسجيل النسخة الجديدة من منتدى مسك العالمي لرقمٍ تاريخي وصل إلى 40 مسجلاً وحضور 10 آلاف زائر.
واستعرض بداياته منذ تعيينه وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، وأهمية تسليح الشباب أنفسهم بالمهارات الأساسية واستخدام المنطق.
ووجه السواحة رسالةً للشباب الحاضرين بالاستفادة مما يوفره المنتدى من فرص لهم تثري حاضرهم ومستقبلهم وتنميهم نحو آفاق أعلى.

قصص نجاح لولي العهد

كما أكد المهندس السواحة، أهمية التجانس الثقافي المؤسسي والقيّم في العمل، مستعرضاً بعض قصص النجاح والحلم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في حسن إدارته واتخاذه للقرارات.
واختتم معاليه حديثه بأنه في وقت الصمود يجب ألا ننسى أن نضع الإنسان أولاً، وخير مثال لذلك تعامل قيادة المملكة مع الجائحة.

اقرأ أيضا

الموارد البشرية
3:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من الموارد البشرية حول عودة المساعدات المقطوعة

اختبار الأختبارات اختبارات
3:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

تقويم التعليم: الانتهاء من اختبارات نافس بـ21 ألف مدرسة

مواقيت الصلاة
2:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

مساند
1:40 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مساند: 4 خطوات لاستقدام العمالة عبر خدمة معروفة

اقرأ أيضا

"الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على المنطقة الشرقية

عاجل.. بهذه الخطوات يمكنك التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية عن العمل

أول تعليق من الحياة الفطرية على جنوح حوت على شواطئ محمية جزر فرسان

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في "فهد السهلي" وبشرى لأكثر من 80 ألف أسرة

في ثلاث مناطق .. الإطاحة بعدد من المخالفين ومروجي السموم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد 10:48 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجم كوستينكو

ولي العهد 11:59 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي لبحث التصعيد العسكري في غزة

ولي العهد ووزير الدفاع الكويتي 11:39 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت

F9NZBXracAAizsM 6:19 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

ولي العهد يلتقي رئيس البنك الدولي على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
10:20 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة غرب القصيم وشرق الطائف

شهادة ا لخدمة
10:01 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

سيول جدة
9:08 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. السيول تجرف الأشخاص في جدة.. والسيارات تسبح في مياه الأمطار بطريق مكة (فيديوهات)

امطار تبوك
8:53 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الحدود الشمالية الأعلى في الكمية .. أمطار متفاوتة على 9 مناطق بالمملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة
5:36 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

وزير الاتصالات عن تحفيز الشباب: الفشل خطوة نحو النجاح

واتساب 2
4:56 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

هل أنت مستعد لهذا؟.. مفاجأة صادمة لجميع مستخدمي واتساب

الموارد البشرية
3:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. تنويه مهم من الموارد البشرية حول عودة المساعدات المقطوعة

سيارة شيري تيجو 2
2:42 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

تراجع ملحوظ في أسعار السيارات بالمملكة .. لهذا السبب

مواقيت الصلاة
2:00 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

مساند
1:40 ص الخميس، 16 نوفمبر 2023

مساند: 4 خطوات لاستقدام العمالة عبر خدمة معروفة