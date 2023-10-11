الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

هل الاستقدام متاح حالياً من سيريلانكا؟.. مساند يوضح

منصة مساند
منصة مساند
أ أ
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أكدت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، إمكانية استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية الاستقدام من دولة سيريلانكا.اضافة اعلان

الاستقدام من سيريلانكا


وأجابت منصة مساند، بقولها: "يمكنك الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية للجنسية المذكورة من خلال حسابك لدى مساند في حال توافر ضوابط الاستقدام".


وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتابعة، أن ضوابط الاستقدام تمنع على المقيمين طلب تأشيرة استقدام عمالة منزلية من ذات الجنسية.


مسموح بطلب جنسيات أخرى

وقال برنامج «مساند» في رد على منصة «إكس» إنه لا يمكن للمقيمين طلب تأشيرة تحمل نفس جنسية مقدم الطلب، وبالإمكان اختيار جنسية أخرى للاستقدام منها.
داعياً إلى الاطلاع على ضوابط الاستقدام والقدرة المالية المطلوبة لاستخراج التأشيرات من خلال الرابط التالي: https://musaned.com.sa/terms/faq_reg.


10 آلاف حد أدنى لراتب المقيم لطلب تأشيرة

يذكر أن الحد الأدنى لراتب المقيم الموظف 10 آلاف ريال لإصدار تأشيرة الاستقدام لأول مرة، مع إثبات القدرة المالية عبر تقديم مستند بنكي بقيمة 100 ألف ريال.
وفي حال إصدار التأشيرة الثانية فيجب أن يكون الحد الأدنى لراتب الموظف المقيم 20 ألف ريال، وإثبات القدرة المالية بتقديم مستند بنكي برصيد يبلغ 200 ألف ريال.

إثبات القدرة المالية

ويثبت المقيمون ومن في حكمهم القدرة المالية بشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توضح الأجر الشهري على ألا يتجاوز تاريخها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

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