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صحيفة تواصل الالكترونية

استقدم سائقاً لا يعرف القيادة.. هل يمكن استرداد تكلفة الاستقدام؟

منصة مساند
مساند
أ أ
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يتساءل العديد من المواطنين عن مدى إمكانية استرداد تكلفة استقدام العمالة المنزلية خلال فترة التجربة.
وفي هذا السياق، أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، ضوابط استرداد تكلفة استقدام العمالة.اضافة اعلان

سائق لا يعرف القيادة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية استرداد مبلغ الاستقدام بعد استقدام سائق لا يعرف القيادة.

استرداد تكلفة الاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها: "خلال فترة التجربة يلتزم مكتب/شركة الاستقدام بترحيل العامل، وإعادة تكلفة الاستقدام محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل في العمل حسب المعادلة التالية: (إجمالي تكلفة الاستقدام ÷ مدة عقد عمل العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل بالأشهر".

الطرف المسؤول عن فترة التجربة


وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، قد حددت فترة التجربة للعملة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".
وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".
وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".


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